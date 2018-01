Basquete: Pivô Kátia fará novos exames A pivô Kátia, do time de Santo André, que teve uma arritmia cardíaca, fará exames mais detalhados a partir de segunda-feira no Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo (SP), como explicou nesta sexta-feira o cardiologista Nabil Ghorayeb, após falar com a técnica Laís Elena e acertar o procedimento também para o resto do time. "Como ela se sentiu mal nestes 15 dias, vamos fazer exames mais apurados."