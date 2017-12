Basquete: Pizza Hut patrocina Corinthians A rede de fast-food Pizza Hut será um dos patrocinadores da equipe de basquete do Corinthians. O anúncio oficial ocorrerá na próxima segunda-feira, aniversário de 93 anos do clube. Na ocasião serão divulgados também os nomes dos outros patrocinadores. Está programada uma coletiva de imprensa com a presença dos diretores das empresas, além do presidente do clube, Alberto Dualib e a diretora da SMA, que gerencia todos os negócios do Sport Club Corinthians Paulista, Carla Dualib. É a primeira vez que o Pizza Hut faz alguma ação de patrocínio no Brasil. O nome da empresa estará estampado na camisa do time. Recentemente, outra rede de fast-food, o Habibs, anunciou parceria com o São Paulo, que inclui o nome no uniforme e a exploração dos serviços de alimentação do Estádio do Morumbi e do São Paulo Futebol Clube.