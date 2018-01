Basquete: Playoff do Nacional Masculino começa na quinta A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) confirmou nesta segunda-feira o início dos playoffs da oitava-de-final (melhor de cinco jogos) do Campeonato Nacional Masculino para a próxima quinta-feira com três partidas, todas às 20 horas de Brasília: Telemig Celular/Unitri/Uberlândia (1.º Grupo A) x Sport Recife (8.º B), em Uberlândia (MG); Bandeirantes/Rio Claro (2.º B) x São Paulo FC/Santo André (7.º A), em Rio Claro (SP); e Universo/Ajax (2.º A) x Pinheiros (7.º B), em Goiânia (GO). Na sexta-feira, jogam Universo/BRB (3.º B) x Flamengo/Petrobras (6.º A), em Brasília (17 horas); Paulistano/Dix Amico (3.º A) x Plasútil/Sukest/Bauru (6.º B), em São Paulo (18h30, com transmissão ao vivo do SporTV); Franca/Mariner/Unimed (1.º B) x SEB/Brusque/Havan (8.º A), em Franca (20 horas); Joinville/Univille (4.º A) x Pitágoras/Minas (5.º B), em Joinville (20 horas); e COC/Ribeirão Preto (4.º B) x Conti/Amea/Assis (5.º A), em Ribeirão Preto (20 horas). O título será decidido em um hexagonal final, com os quatro vencedores destes playoffs mais os dois vencedores do playoff do Grupo C - que tem um jogo nesta terça: Uniara/Araraquara (SP) x Keltek Basketball (PR), em Araraquara (às 20 horas de Brasília).