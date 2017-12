Basquete pode definir semifinais No Campeonato Paulista Masculino de Basquete, que está nas quartas-de-final (em melhor-de-três jogos), COC/Ribeirão Preto e Uniarara Araraquara podem garantir nesta terça-feira vaga nas semifinais da competição. Às 20h, o COC/Ribeirão Preto, o melhor time da primeira fase, recebe o São Caetano. Se vencer, faz 2 a 0 e fica com a vaga na semifinal. No mesmo horário, o Paulistano recebe o Uniara/Araraquara. Os donos da casa precisam vencer para empatar a série em 1 a 1 e tentar brigar pela vaga no terceiro jogo da série.