Basquete pode ter 2 torneios nacionais A Nossa Liga de Basquete (NLB), competição que não tem apoio da Confederação Brasileira da modalidade (CBB), divulgou nesta quarta-feira que já tem 28 clubes associados - e as inscrições estão abertas até dia 15. Com isso, é bem provável que a próxima temporada conte com dois campeonatos nacionais. Oscar, que preside a liga independente, está radiante e garante: "Acho até bom se tiver duas competições. Vamos poder mostrar quem vende melhor. Até ano passado não tínhamos nada. Queremos dar um pouco mais, o mínimo para os atletas." O ex-jogador e agora cartola não teme bater de frente com a CBB. "Todos os jogadores devem estar com sorriso de orelha a orelha. Se houver duas competições, o mercado vai duplicar, vai haver mais visibilidade. Caberá a quem acompanhar os campeonatos dizer quem sabe vender melhor. Temos várias estratégias de marketing que nunca teve na CBB", contou Oscar. Ele também disse que a CBB "roubou" várias idéias da NLB. "Fazia dez anos que eles não mudavam nada, vai ver já conseguimos influenciar em algumas coisas, como por exemplo um campeonato mais longo, a comissão de cinco times para verificar as finanças e inscrições abertas para a competição. É tudo idéia nossa", avisou Oscar. O ex-jogador emendou: "Fiquei dois meses tentando um contato com a CBB e ninguém me respondeu. A crise que está acontecendo não é por causa da nossa liga. Isso vem de cima. Se eles não conseguem aglutinar todos os times a culpa não é nossa." Os 28 clubes que já aderiram à NLB, segundo Oscas, são: Rio Preto, Franca, Mogi das Cruzes, São Bernardo, Fluminense, Bauru, Paysandu, São Caetano, Londrina, Barueri, Cetaf, Corinthians do Rio Grande do Sul, Ulbra, Casa Branca, Telemar, São José dos Pinhais, Paulistano, Maringá, Limeira, Araraquara, Rio Claro, Joinville, Teresina, Saldanha da Gama, Macaé, São Carlos, Hebraica e Assis. A CBB, por sua vez, encerra as suas inscrições nesta quinta-feira. Mas, até terça, a entidade contava com 12 clubes participantes, entre eles o COC, Universo/Ajax, Universo/BRB, Uberlândia, Minas Tênis e Blumenau.