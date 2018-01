Basquete: Porto Rico bate Iugoslávia A seleção de Porto Rico venceu surpreendentemente a Iugoslávia, por 85 a 83, nesta segunda-feira, na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Mundial Masculino de Basquete, em Indianápolis. Este resultado coloca Porto Rico em terceiro no Grupo E, atrás de Espanha e Brasil. Os iugoslavos estão na quarta posição. A vitória porto-riquenha veio a 2,1 segundos do fim do jogo, com dois arremessos livres convertidos pelo veterano José ?Piculín" Ortiz. Pelo Grupo F, a Alemanha não teve grandes dificuldades para superar a Nova Zelândia por 84 a 64.