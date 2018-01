Basquete: Pré-Olímpico em Porto Rico A Federação Internacional de Basquete confirmou nesta segunda-feira a cidade de San Juan, em Porto Rico, como sede do 11º Torneio das Américas ? Pré-Olímpico Masculino. A competição será no Coliseu Roberto Clemente, de 20 a 31 de agosto de 2003, com dez seleções: quatro da América do Sul, quatro da América Central e duas da América do Norte. Os três primeiros colocados garantem vagas na Olimpíada de Atenas, em 2004.