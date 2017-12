Basquete relembra época de ouro Faz 42 anos que o Brasil conquistou seu primeiro título de campeão mundial de basquete, em 1959, no Chile, e 39 desde o bicampeonato, em 1963, no Rio. Mas os quatro jogadores remanescentes do bicampeonato mundial - Wlamir Marques, Amaury Passos, Rosa Branca e Jatyr Schall (Waldemar Blatkauskas morreu) - continuam ligados, de uma forma ou de outra, ao esporte que os consagraram. Seguirão, inclusive, para a disputa de mais um Mundial, em agosto, na Eslovênia - Amaury estará no time da categoria 65 anos; Rosa Branca e Jatyr vão jogar na categoria de 60 anos e Wlamir, de 63 anos, segue para Lubliana, a capital eslovena, para assistir e ser homenageado. Leia mais no Estadão Leia também no Estadão = Pan de 87, o último grande momento =