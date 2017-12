Basquete: returno começa amanhã O returno do 7.º Campeonato Nacional Feminino de Basquete começa amanhã com FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos e Santa Maria/São Caetano, em Ourinhos, às 17 horas (com SporTV). Unimed/Americana lidera invicta a competição com 14 pontos em sete jogos (7 vitórias). O torneio, que reúne apenas oito equipes, segue até o dia 15.