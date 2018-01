Basquete revela Maria para seleção Maria Cristina Silva, ou simplesmente Maria, foi um dos destaques do São Paulo/Guaru, que conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete, domingo, em Americana. A ala de 22 anos (1,86 m e 77 quilos) jogou 32min40s, marcou 15 pontos, conseguiu cinco rebotes e recuperou três bolas. Era sempre com ela a transição rápida para o ataque, fator fundamental para que a equipe liderada por Janeth conseguisse o triunfo sem maiores problemas. Em alguns momentos, Maria lembrou as arrancadas de Hortência nos seus melhores momentos. Polivalente, foi vista carregando a bola, driblando, recuperando rebotes e tendo coragem para decidir nos momentos difíceis. Leia mais no Jornal da Tarde