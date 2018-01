Basquete: Ribeirão aposta na maturidade A maturidade é a ?principal arma? do técnico Aloisio Ferreira, o Lula, no comando do COC/Ribeirão Preto, contra o forte elenco de José Roberto Lux, o Zé Boquinha, no comando da Unit/Uberlândia. Em jogo está o título de campeão brasileiro de basquete. A primeira partida da série melhor-de-cinco que decide a 14ª edição do Campeonato Nacional, será nesta quinta-feira, às 20h30, no Ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão (com SporTV). A segunda e terceira partidas entre as equipes estão marcadas para o ginásio do Uberlândia, domingo e quinta-feira. ?Hoje temos um time mais maduro, que chegou à final em 2001, e a semifinal em 2002. Tiagão, Alex, Renato e Nézinho, estavam no grupo. A continuidade de um trabalho com jovens jogadores, mas agora com maturidade, é a nossa arma?, afirma Lula, que vai escalar o time-base com Nézinho, Renato, Alex, Márcio e Lucas. O técnico Zé Boquinha, quer o título brasileiro, inédito para o clube e para a sua carreira de 25 anos. ?Os resultados mostram que chegamos à decisão porque merecíamos, mas retrospecto não ganha jogo. As equipes estão em igualdade de condições para brigar pelo título?, ressaltou. A equipe terá Valtinho, Tony Harris, Espiga, Juliano e Estevam. O Uberlândia fechou a fase de classificação em primeiro, com 59 pontos (27 vitórias e 5 derrotas). O Ribeirão foi terceiro, com 54 pontos (22 vitórias e 10 derrotas). Os times venceram os playoffs semifinais por 3 a 1 (o COC eliminou o Minas e a Unit o Ajax). Dos 13 confrontos entre as equipes, Ribeirão venceu oito na história dos Nacionais, dois deles na temporada. Os times apostam na força de seus cestinhas. Tony Harris (526), Brent Merritt (650) e Valtinho (532) somam 1.708 pontos para a Unit. Renato (508), Alex (695) e Nezinho (640), somam 1.843 pontos para o COC.