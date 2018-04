Basquete: Ribeirão comemora título O inédito título de campeão paulista masculino de basquete foi comemorado pelos jogadores do COC/Ribeirão Preto até de madrugada, em um barzinho da cidade, após a volta de Araraquara. A festa continuou hoje, no início da tarde, com desfile da equipe em carro do Corpo de Bombeiros, seguido por carreata. O COC/Ribeirão, com um time jovem e um trabalho consistente, foi campeão paulista, na sexta-feira, ao vencer no Ginásio Gigantão, em Araraquara, a Uniara/Fundesport no quarto jogo da série final. Ribeirão ganhou por 109 a 105 na prorrogação, após empate por 93 a 93 no tempo normal e fechou o playoff por 3 a 1. Aluísio Ferreira, o Lula, que dirigiu o time, foi eleito o melhor técnico do torneio. O pivô Anderson Varejão, que disputou o Paulista por Franca foi eleito o melhor jogador. Hoje, Anderson viajou para a Espanha para jogar no Barcelona. "Para realizar um sonho é preciso trabalhar muito duro, sem distração em nenhum momento", disse Lula, que é o assistente-técnico de Hélio Rubens Garcia na seleção brasileira. Lula, que vem investindo em jovens jogadores há algumas temporadas, comemorou o sucesso do seu trabalho. Os jogadores terão poucos dias de folga - a equipe estréia no Campeonato Nacional no dia 29, jogando em casa, contra o Londrina.