Basquete: Ribeirão é campeão paulista O time de Ribeirão Preto é o campeão paulista de basquete masculino pela primeira vez, após derrotar, nesta sexta-feira à noite, em Araraquara, a equipe da casa, por 109 a 105. Com este resultado, o time do técnico Lula fechou a série melhor-de-cinco por 3 a 1. No tempo normal houve empate por 93 pontos. Uma das cestas mais importantes foi feita por Fred, da linha dos três pontos, a 1min06 do final da partida, dando a vantagem de 103 a 100 para a equipe de Ribeirão Preto.