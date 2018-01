Basquete: Ribeirão e S. André vencem A decisão do basquete fechou, no sábado, os Jogos Abertos do Interior. No feminino, Santo André derrotou Americana por 83 a 80. A vitória teve gosto de revanche - Santo André tinha perdido para Americana na fase classificatória. Foi o quarto título da cidade nos Abertos - as outras conquistas foram em 95, 98 e 99. No masculino, Ribeirão Preto também teve sua revanche contra Araraquara e levou o título após a vitória por 93 a 85.