Basquete: Ribeirão enfim estréia O tetracampeão paulista COC/Ribeirão Preto estréia nesta sexta-feira, às 20h, no Nacional Masculino de Basquete, contra o Paulistano, em São Paulo. As duas equipes se enfrentaram na semifinal do Estadual e o COC ganhou a série melhor-de-cinco por 3 a 2. O Paulistano joga em busca de recuperação, uma vez que perdeu a primeira partida para a Telemar. Depois do título estadual, o time de Ribeirão Preto, do técnico Lula Ferreira, teve apenas quatro dias de folga. O treinador está preocupado: "O grupo está com aquela sensação de dever cumprido. Baixou a guarda. Além disso, os jogadores estão reclamando de cansaço." O pivô Márcio e o ala/pivô Arthur não devem entrar em quadra nesta sexta. Márcio sente dores nos dois joelhos; Arthur sofreu uma pancada no bíceps. Serão disputados mais cinco jogos nesta sexta: Telemar x Londrina/Tim; Liga Macaense x Ulbra/Torres; Pitágoras/Minas x Universo/BRB; Uniara/Araraquara x Unitri/Uberlândia; Corinthians/UMC x Franca.