Basquete: Ribeirão ganha o 1º jogo O COC/Ribeirão Preto saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, ao vencer o Uniara/Fundesport por 83 a 68, neste domingo, em Araraquara, na primeira partida da série melhor-de-cinco jogos. Renato foi o grande destaque da partida, ao marcar 20 pontos para o time visitante. O segundo confronto da final acontece na terça-feira, às 20 horas, em Ribeirão. O visual dos jogadores das duas equipes chamou atenção na partida. No lado do COC, vários atletas pintaram o cabelo da cor azul-turquesa. Já no time de Araraquara, eles desenharam o símbolo do clube no cabelo. Em quadra, Ribeirão Preto dominou todo o jogo, sem dar chance para o adversário.