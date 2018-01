Basquete: Ribeirão iguala no Paulista O Ribeirão Preto conseguiu na noite desta segunda-feira igualar a série semifinal do Campeonato Paulista de basquete masculino por 2 a 2 ao vencer o Paulistano, em São Paulo (SP), por 93 a 81. Com isso, a decisão da vaga será no último jogo, na quarta-feira (12/1), em Ribeirão Preto (SP), e quem vencer a partida estará classificado para a final da competição.