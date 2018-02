Basquete: Ribeirão Preto e Londrina jogam pelo Nacional COC/Ribeirão Preto e Inesul/Londrina jogam nesta terça-feira, às 20 horas, no Paraná, pelo Nacional Masculino de Basquete. O time paranaense ocupa o nono lugar no Grupo ?B?, com sete derrotas em sete partidas, enquanto a equipe paulista está na terceira colocação com 100% de aproveitamento em quatro jogos.