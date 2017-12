Basquete: Ribeirão Preto empata série O COC/Ribeirão Preto deixou tudo igual na série melhor-de-cinco jogos pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Nesta sexta-feira, no ginásio da Tijuca, no Rio, a equipe paulista derrotou o Botafogo por 81 a 77 e fez 1 a 1 no confronto. As duas equipes voltam a jogar domingo, novamente no Rio de Janeiro.