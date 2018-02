Basquete: Ribeirão quer manter a ponta O COC/Ribeirão Preto joga na Capital nesta quarta-feira, às 20h, contra o Pinheiros para manter a liderança no Grupo A do Estadual Masculino de Basquete. O time comandado comandado por Lula Ferreira venceu sete dos oito jogos disputados. Pelo Grupo B, o líder invicto é o Conti/Assis: venceu dez partidas. Quatro jogos completam a rodada no mesmo horário: o Paulistano recebe o Rio Claro; Casa Branca joga em casa com o São Carlos; São Bernardo joga no ABC com o Franca; e o Santo André vai à Limeira enfrentar a Winner/Limeira.