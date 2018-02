Basquete: Ribeirão vence e continua líder O COC/Ribeirão Preto venceu o Corinthians/Mogi por 107 a 89, hoje, na abertura da 10.ª semana do Nacional Masculino de Basquete. No outro jogo, a Telemar derrotou o Joinville/FME por 90 a 75. O COC é o líder com 90% de aproveitamento em 20 jogos (18 vitórias e 2 derrotas). O Telemar tem o índice de 88,9% em 18 jogos (16/2) e o Uberlândia de 81,3% em 16 (13/3).