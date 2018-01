Basquete: Rio Claro vence e adia decisão O Bandeirantes/Rio Claro venceu em casa hoje o COC/Ribeirão Preto por 95 a 92, e empatou a série melhor-de-cinco em 2 a 2, pelas quartas-de-final do Estadual Masculino de Basquete. A decisão por uma vaga na semifinal será segunda-feira, às 19h, em Ribeirão Preto. O Paulistano já tem vaga garantida na próxima fase. O cestinha da partida foi Martinez, do Rio Claro, com 27 pontos e cinco rebotes. O time de Rio Claro liderou a partida desde o primeiro quarto, quando abriu quatro pontos de vantagem. Nos dois quartos seguintes, o COC cometeu muitas faltas e Rio Claro disparou no placar, com mais de seis pontos de diferença. No último período, o COC encostou no placar (89 a 89), mas se atrapalhou com faltas de Alex Garcia.