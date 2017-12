Basquete: rodada decisiva no Paulista A última rodada do Campeonato Paulista Feminino de Basquete será realizada nesta terça-feira, com quatro partidas, todas às 20 horas, que irão definir as colocações finais desta fase e os confrontos das quartas-de-final. A líder Unimed/Americana recebe o BCN/Osasco, sétimo colocado, às 20h. No primeiro turno, o time do interior venceu por 100 a 62. A SERC/Santa Maria, quinta na tabela, enfrenta em casa a última colocada: Araçatuba. Caso vença, a Santa Maria pode chegar à quarta posição. A CEO/Unimed/Ourinhos, que está em quarto lugar, joga com o apoio da torcida contra a Nova Geração/Guaru, terceira colocada. No primeiro turno, Guaru venceu com 92 a 76. Fechando a rodada, o vice-líder Corinthians/Santo André enfrenta a Sundown Bike/São João, sexta, no ABC. Pelo Campeonato Paulista Masculino haverá duas partidas. Às 18 horas, São Caetano, décimo colocado, recebe o quarto, o COC/Ribeirão Preto. No primeiro turno, o COC venceu por 100 a 87, jogando em casa. Às 18h30, a vice-líder Tilibra/Copimax/Bauru recebe a Uniara/Fundesport - a partida terá transmissão da ESPN Brasil.