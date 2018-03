Basquete: rodada define cruzamentos A rodada de sexta-feira definiu as oito equipes que disputam o playoff do Campeonato Nacional Masculino de Basquete: Botafogo, Marathon/Franca, Vasco, COC/Ribeirão Preto, Unit/Uberlândia, Tilibra/Copimax/Bauru, Flamengo/Petrobras e Fluminense. Mas a rodada deste domingo, com oito jogos, definirá as posições das equipes, de primeiro a oitavo, e os cruzamentos no playoff das quartas-de-final. Na sexta-feira, o Vasco venceu o Leitor/Casa por 102 a 80 e recuperou-se da derrota para o Flamengo, no dia anterior. Com isso, ainda pode obter o primeiro lugar na fase de classificação, mas precisa vencer o Marathon/Franca, no Rio, neste domingo, às 19 horas. O Flamengo obteve a vaga ao derrotar Franca por 106 a 94. O Bauru confirmou presença no playoff com vitória sobre a Sogipa por 78 a 57. E o Botafogo assumiu a liderança, com 51 pontos, ao superar a equipe de Uberlândia por 90 a 85. A rodada deste domingo será aberta às 18 horas, com os jogos dos desclassificados: Hebraica/Blue Life x Leitor/Casa Branca e Sogipa x Unisanta. Segue, às 19 horas, com as seguintes partidas: Valtra/Mogi x Fluminense, Botafogo x Universo/Ajax, Flamengo x Uberlândia, Ipiranga/Badesc x Sercomtel/Londrina e Ribeirão x Bauru (com SporTV).