Basquete: rodada terá 8 partidas O Campeonato Nacional Masculino de Basquete, a rodada terá oito partidas nesta quarta-feira, todas às 20h, com destaque para o jogo entre Vasco da Gama e Tilibra/Copimax/Bauru, em Bauru. O grupo carioca está na terceira posição da competição, atrás de Uniara/Fundesport e Unit/Uberlândia, mas conta com dois jogos a menos que essas duas equipes. Outro jogo interessante deve ser entre Flamengo e Uniara/Fundesport, que jogam no Rio de Janeiro. A torcida carioca está fazendo a contagem regressiva para que Oscar, atual cestinha da competição, anote seu 5000º ponto. Para alcançar a marca, Oscar precisa anotar mais 47. ?O Flamengo já é a equipe brasileira em que mais pontuei no Brasil. Fico sempre orgulhoso quando chego a marcas importantes como essa na minha vida. Cada recorde, cada coisinha que acontece, ainda mais nessa contagem regressiva para a minha despedida das quadras, mexe muito comigo?, disse o atleta de 44 anos, que se despede do esporte depois do Nacional. Outras partidas ? Bandeirante/Irmãos Zen e Fluminense, em Brusque; Universo BH/Minas e Hebraica, em Belo Horizonte; São Caetano e Valtra/Mogi, em São Caetano; Universo/Ajax e COC/Ribeirão Preto, em Goiânia; Unit/Uberlândia e Unimed/Franca, em Uberlândia; Unisc/Corinthians e ACF/Campos, em Santa Cruz do Sul.