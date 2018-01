Basquete: rodada terá quatro jogos A quarta rodada do returno do Campeonato Nacional Feminino de Basquete terá quatro jogos nesta segunda-feira. Às 20 horas jogam Unimed/Ourinhos x Brasil Juvenil, Jundiaí/Sundown Bike x Univille/Abaj/ Joinville e Guaru/Nova Geração x Santo André. A rodada terá ainda, às 21 horas, o confronto entre os dois primeiros colocados da competição, Vasco e Paraná, respectivamente. O Vasco tem 19 pontos (9 vitórias e 1 derrota), seguido do Paraná, com 18 (8 vitórias e 2 derrotas). Os resultados de sábado: Vasco 107 x 68 Joinville, Santo André 85 x 67 Brasil e Guaru 79 x 78 Ourinhos.