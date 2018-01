Basquete: Rubens troca 50% da equipe Renato, Guilherme, Nenê, Anderson, Alírio e Tiagão são os novatos da seleção de basquete - que nunca disputaram um torneio oficial com a camisa do Brasil - a permanecer no grupo confirmado, hoje, em Ribeirão, pelo técnico Hélio Rubens Garcia, para o Sul-Americano de Valdivia, Chile, de 20 a 29. Márcio Marcelinho, Vanderlei, Sandro, Demétrius e Helinho completam o grupo renovado em 50%.