Basquete: S. Bernardo encara favorito Manter uma equipe focada para vencer fora de casa o líder de uma competição grande como o Paulista Masculino de Basquete não é missão fácil para nenhum treinador. O desafio de Marcel, que comanda o Databasket/São Bernardo é ainda mais dura: além de tentar bater o favorito COC/Ribeirão, na quarta-feira (às 20h), ele se desdobra para arrumar um patrocinador e pagar três meses de salário atrasado. Mesmo sem receber durante esse período, a equipe do ex-jogador da Seleção Brasileira mantém uma ótima classificação no Estadual: é o terceiro, atrás apenas do Winner/Limeira e do COC. Segundo o técnico, o time não perdeu a motivação. ?Este não é o maior problema. O Paulista por si só já é uma competição que motiva os atletas. É uma vitrine para eles, que aparecem na televisão e sempre tem gente observando. Meu maior problema é manter a concentração. Imagina como fica a cabeça de uma pessoa que não recebe há três meses. Meu time está fazendo mais do que pode?, garante Marcel. Desde o início do Paulista, o treinador está se desdobrando para manter os salários em dia. ?O problema é que eu estava contando com um patrocinador, e contratei os jogadores. Só que não deu certo. Tem muita gente correndo atrás de patrocínio para o time, mas a situação está difícil porque, de certa forma, o basquete anda desacreditado?, assinala. Quando não está na quadra treinando ou dirigindo seu grupo, Marcel corre atrás de patrocinadores. ?Não posso desistir. Sei que tenho uma proposta de trabalho boa e quero mostrar que pode-se jogar um basquete diferente do que se vê. Tenho de agradecer à prefeitura, que cumpriu o tempo todo com o que prometeu: alimentação, viagens e estrutura para treinos.? Sobre o jogo de quarta-feira, em Ribeirão, o treinador analisa: ?Vai ser duro. O time do COC tem o técnico da Seleção (Lula Ferreira), e ótimos jogadores.? Do outro lado da quadra, Lula também espera um jogo complicado. ?O time de São Bernardo é muito bom, com jogadores bastante experientes, como o Jeferson (Sobral), que já jogou com a gente?, afirma. A equipe do interior não teve folga no feriado: ontem treinou em dois períodos. ?A obrigação de vencer é nossa. Ainda não perdemos em casa, e isso pesa muito.?