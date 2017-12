Basquete: S. Caetano e Guaru lutam por vaga A penúltima rodada do returno do Nacional Feminino de Basquete começa amanhã com São Paulo/Guaru x São Caetano, às 20 horas, em Guarulhos. As equipes têm 16 pontos ganhos em 12 jogos (4 vitórias e 8 derrotas) e lutam para ir às quartas-de-final. A rodada termina sexta-feira, às 20 horas, com Uberaba/Black&Decker x Databasket/São Bernardo, Unimed/Americana x Santo André e Lages/Consórcio Battistella x Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos. O técnico de São Caetano Norberto Borracha está preocupado com "o ânimo" de sua equipe, abalado com duas derrotas seguidas. "Vamos usar esses dois últimos jogos para motivar a equipe na briga por uma das duas vagas que estarão disponíveis para as semifinais." Ourinhos já está classificado para a semifinal, e Americana está perto da segunda vaga antecipada. Santo André, Black&Decker/Uberaba, São Caetanop e Guaru, devem disputar as outras duas vagas. Pelo regulamento, as duas primeiras colocadas, após o turno e returno, se classificam automaticamente para a semifinal, em janeiro. As outras duas vagas serão definidas após os confrontos das quartas-de-final (melhor-de-três jogos nos dias 17, 19 e 21): 3º x 6º e 4º x 5º. Peneira - O Ourinhos promove, dia 18, às 13 horas, no ginásio Monstrinho, sua peneira para jogadoras nascidas nos anos de 1989 e 90. As interessadas devem se apresentar com a certidão de identidade e material de treino. A seleção das jogadoras será feita pelo técnico Antônio Carlos Vendramini e sua assistente Fernanda Xineider. Em 2004 o clube terá equipe infantil no Campeonato Paulista.