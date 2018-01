Basquete: saem os grupos do Mundial Turquia, Porto Rico e Líbano serão os adversários da seleção brasileira masculina de basquete na primeira fase do Campeonato Mundial, que será disputado entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro, em Indianápolis, nos Estados Unidos. A formação dos grupos é a seguinte: Grupo A: Iugoslávia, Espanha, Canadá e Angola; Grupo B: Brasil, Turquia, Porto Rico e Líbano; Grupo C: Estados Unidos, Alemanha, China e Argélia; e Grupo D: Argentina, Rússia, Nova Zelândia e Venezuela.