Basquete: sai o último semifinalista Sai nesta segunda-feira o último semifinalista do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O Franca recebe o Winner/Limeira às 20h - ao vivo, pela ESPN Brasil - para a decisão da série melhor-de-cinco, que está empatada em 2 a 2. Os outros semifinalistas são COC/Ribeirão Preto, Corinthians/Mogi e Uniara/Araraquara, que venceram suas séries por 3 a 0. A próxima fase da competição começa em janeiro. Também o Campeonato Nacional Masculino de Basquete começará em janeiro, dia 25, com a participação de 16 equipes de oito estados. 13 clubes já estão classificadas: COC/Ribeirão Preto (SP), atual campeão brasileiro; Londrina Basquete, campeão paranaense; Blumenau, campeão catarinense; Universo/DF, campeão da Supercopa Brasil; Unit/Uberlândia e Universo/Minas, de Minas Gerais; Universo/Ajax, campeão goiano; Universo/Campos, Flamengo e Tijuca/Del Valle, do Rio de Janeiro; Franca Basquete, Uniara/Araraquara e Corinthians/Mogi, de São Paulo. As outras três vagas estão sendo disputadas por cinco de São Paulo e do Rio Grande do Sul. No Nacional Feminino, o Santo André joga em casa hoje, às 20h, com o São Caetano. Quem vencer vai à semifinal. A série melhor-de-três está empatada em 1 a 1. Ontem, Santo André ganhou em casa por 87 a 80.