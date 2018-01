Basquete: Santo André derrota Guaru O Santo André voltou a apresentar um jogo convincente e conquistou nova vitória no Campeonato Nacional de Basquete Feminino. Hoje à noite em Guarulhos, a equipe dirigida por Laís Elena Aranha derrotou a AA Guaru / Nova Geração por 99 a 75, com parciais de 31-24, 29-19 e 60-43. Agora, o Santo André reinicia os treinos na tarde desta quinta-feira com vistas ao próximo jogo, sábado, diante do Sundown Bike/Jundiaí, no Interior. "O time se desconcentrou apenas no terceiro quarto. Fora isso, jogamos de acordo com o que havíamos treinado. Nossa defesa, que deixou a desejar nos últimos jogos, desta vez esteve atenta e, com isso, deu chances ao ataque de fazer o seu trabalho" - resumiu a treinadora, que teve duas cestinhas na partida - Adriana, com 33 pontos, e Albena, com 30, enquanto Korie marcou 29 para o adversário.