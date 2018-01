Basquete: Santo André e Ourinhos vencem A primeira rodada das quartas-de-final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete terminou neste domingo, com dois jogos. A AD Santo André bateu a Metodista/AFP/São Bernardo por 62 a 51. E no outro confronto, a Unimed/Ourinhos manteve sua invencibilidade na competição ao bater a Unimep/Amhpla por 73 a 72.