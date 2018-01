Basquete: Santo André e Vasco lideram Santo e André e Vasco mantiveram neste sábado a condição de líderes invictos do Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete. Jogando em São Luís, no Maranhão, o time paulista venceu a seleção brasileira juvenil por 102 a 44. Adriana marcou 27 pontos e foi a cestinha. Também jogando fora de casa, em Joinville, o Vasco derrotou o Univille Abaj por 97 a 62. As duas equipes vencedoras têm seis pontos, mas o Santo André aparece em primeiro na tabela por levar vantagem na divisão de pontos feitos pelos tomados. Na repetição da final do Campeonato Paulista, em Ourinhos, o time da casa novamente levou a melhor sobre o Guaru e venceu a partida disputada no ginásio Monstrinho por 95 a 78. Ourinhos é o terceiro colocado, com cinco pontos, enquanto Guaru é o quinto, com quatro. Separando os dois na tabela está o Paraná, que venceu o penúltimo colocado Jundiaí em Curitiba por 103 a 96.