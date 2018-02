Basquete: São Caetano bate Catanduva na prorrogação Num jogo emocionante, o Limpol/São Caetano venceu na prorrogação o Padre Albino/Catanduva por 83 a 76, nesta terça-feira, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Nacional feminino de basquete. No tempo normal, houve empate por 68 a 68. A cestinha da partida foi Eliane, de São Caetano, com 24 pontos, seguida de Karla, de Catanduva, com 23. Com o resultado, a equipe do ABC paulista empatou a série melhor de cinco jogos em 1 a 1. O próximo confronto está marcado para sábado. Na outra semifinal, o FIO/Unimed/Pão de Açúcar/Ourinhos venceu a Faculdade Maurício de Nassau/Sport Recife por 75 a 57, na segunda-feira, e abriu 2 a 0 na série. Mais uma vitória classifica a equipe paulista para a decisão.