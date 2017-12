Basquete: São Caetano e Uberaba vencem Na abertura da terceira rodada do returno do 6º Campeonato Nacional de Basquete Feminino, o São Caetano venceu o Databasket/São Bernardo por 81 a 61 (42 a 34 no primeiro tempo), em São Caetano, com 27 pontos e 12 rebotes da cestinha Alessandra. Na outra partida, o Black&Decker/Uberaba ganhou do São Paulo/Guaru por 85 a 67 (36 a 27), em Guarulhos. As cestinhas foram Palmira, do São Paulo, e Gilmara, do Uberaba, com 18 e 17 pontos, respectivamente. No domingo, jogam Santo André x Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, em Santo André (15h30), com transmissão ao vivo do SPORTV. A rodada termina na terça-feira (dia 2) com Lages/Consórcio Battistella x Unimed/Americana, em Lages (20h30), também com transmissão ao vivo do SPORTV. O Ourinhos lidera invicto a competição, com 18 pontos ganhos (9 vitórias); seguido de Americana, com 17 (8 vitórias e uma derrota); do Santo André, com 15 (6 vitórias e 3 derrotas); e do Uberaba, com 14 (5 vitórias e 4 derrotas).