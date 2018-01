Basquete: seis jogos fecham turno Seis jogos encerram nesta quarta-feira o primeiro turno do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. À tarde, às 16h, o Palmeiras recebe o São Caetano no ginásio do Palestra Itália. À noite, o lanterna Tênis Clube de São José recebe o Rio Pardo/Sadia, às 19h. Às 20h, Unisanta e Hebraica; Pinheiros e Ribeirão/COC; Casa Branca e Mogi. No mesmo horário, o Corinthians busca a reabilitação contra o Uniara, no Parque São Jorge. Na última rodada, o time perdeu para a Hebraica e ocupa apenas a 14ª posição. A classificação mostra o Bauru na liderança com 25 pontos, seguido de Franca, com 24. Os dois times se enfrentariam ontem à noite, em Bauru. O Ribeirão Preto é o terceiro, com 23, seguido de Uniara e Hebraica (22), Pinheiros (21), Mogi (20) e São Caetano (19), Unisanta, Palmeiras e Santo André (18). Os times ainda vão jogar o returno e os oito melhores se classificam para os playoffs.