Basquete: seleção faz amistoso A renovada seleção brasileira masculina de basquete enfrenta o México, nesta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), na Cidade do México, em jogo amistoso e preparatório para o Torneio Internacional de Toluca, que terá também as seleções da República Dominicana e duas do México (princial e universitária), de 5 a 7 deste mês. O último amistoso será com o México será terça-feira, às 21 horas, em Puebla. Dos 15 convocados pelo técnico Hélio Rubens, 12 servem a seleção adulta pela primeira vez na carreira. O ala Vanderlei, o pivô Sandro e o armador Helinho são os únicos veteranos da equipe.