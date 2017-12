Basquete: seleção feminina pega Canadá A seleção brasileira feminina de basquete faz neste sábado, às 10h, contra o Canadá, o primeiro de dois amistosos do Desafio Eletrobrás. Será no ginásio Bolão de Jundiaí, com Rede Globo. No domingo, os times voltam a se enfrentar no Pinheiros, às 14h - com SporTV. Segundo o técnico Antônio Carlos Barbosa, os amistosos serão uma ótima oportunidade para testar o novo grupo, com o reforço da armadora Adrianinha, do Penta Faenza (Itália). A base terá Érika, Êga, Fabianna, Micaela e Lilian. Com uma equipe jovem, Barbosa aposta nas novatas como a pivô paulistana Graziane - de 22 anos e 1,91 m - revelada no Quacker/Jundiaí em 2001/2002, que era comandado por Barbosa. Esta é a primeira experiência na seleção adulta de Grazi. "Fiquei surpresa com a convocação. Já estava achando ótimo treinar no Rio de Janeiro com a equipe e não esperava ficar entre as 12", disse a pivô, que começou no basquete aos 11 anos, em Guarulhos. Grazi também jogou em Bauru, Campinas e São Caetano. Hoje, está com Adrianinha no Penta Faenza há duas temporadas. Na Copa América, o Brasil estréia contra Porto Rico em 14 de setembro - a competição definirá quatro vagas para o Mundial/2006. Como o Brasil será país-sede, a seleção já tem vaga assegurada. Masculina - A seleção viaja neste sábado para a República Dominicana. A estréia na Copa América, em San Domingos, contra a Venezuela, será na próxima quarta.