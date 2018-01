Basquete: seleção inicia treinos táticos As oito jogadoras que disputaram a decisão do Campeonato Paulista, por Americana e Ourinhos, iniciam, nesta quarta-feira, pela manhã, os treinamentos com o grupo comandado pelo técnico Antônio Carlos Barbosa, no CT do COC, em Ribeirão Preto. "Vamos ver as condições físicas delas, se não há problemas, e começar a preparar o time taticamente", diz o treinador, que ganha um tempo a mais para corrigir os detalhes que não lhe agradar. "Ganhei dois ou três dias a mais para montar o time-base", alivia-se Barbosa. A avaliação física tem um justificativa: "Clube é uma coisa, seleção é outra, pois exigimos algo a mais de todas." Barbosa vibrou com o término do Paulista, vencido por Americana por 3 a 0. Se a série não tivesse terminado no domingo, poderia encerrar quinta-feira, o que atrapalharia todos os planos do técnico. O tempo já é curto e os ajustes precisam ser apressados. O primeiro desafio da seleção brasileira feminina de basquete será o Sul-americano, no Equador, entre 22 e 28 deste mês. E Barbosa terá que definir as 12 jogadoras que viajam. As demais voltam a reunir-se em julho, para cinco amistosos contra a Rússia e uma preparação mais forte para o Pan, que ocorrerá em agosto, em São Domingos. Depois, o período mais importante de treinos, visando o Pré-Olímpico, no México, no final de setembro. "Aí a situação é diferente, com um bom tempo para treinar", afirma o treinador. A agonia de Barbosa será outra nesse período: esperar as liberações de Janeth, Helen e Viviane, que disputam a WNBA, o campeonato norte-americano de basquete. No Equador, os treinamentos num ritmo forte serão escassos, só antes da competição. Depois, os treinos serão de manutenção e tático, para acertos. Outra preocupação é o baixo nível técnico da competição: só a Argentina consegue ser um bom adversário, mas ainda inferior tecnicamente. "É um torneio de tiro curto, um problema a mais, por isso temos que preprar bem a equipe fisicamente aqui, para só fazer ajustes lá", explica Barbosa. Kelly já está treinando com as outras sete jogadoras. As jogadoras de Americana e Ourinhos chegarão em Ribeirão Preto na noite de hoje.