Basquete: seleção joga no Uruguai A seleção brasileira masculina de basquete jogará o Torneio Internacional 90 Anos da Federação do Uruguai, contra a Venezuela, quarta-feira, e o Uruguai, quinta. Sábado e domingo, a seleção fará Jogos Desafio contra o Canadá, em Brasília. O time do técnico Lula Ferreira ainda terá amistosos em Belo Horizonte (Canadá, EUA e Argentina), Brusque e São Paulo (EUA), na preparação à Copa América da República Dominicana, a partir do dia 24, classificatória ao Mundial de 2006.