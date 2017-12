Basquete: seleção treina desfalcada Sem Janeth, Alessandra e Cintia, que contundidas pediram dispensa ao técnico Antonio Carlos Barbosa, a seleção brasileira de basquete prapara-se para a Copa América - Pré Mundial, de 10 a 15 de setembro, em São Luís (Maranhão). Ao menos, Adrianinha, Claudinha e Helen devem juntar-se amanhã ao grupo de 13 atletas, em Ribeirão Preto. De 2 a 5 de setembro, a seleção treinará no Rio e no dia seguinte, seguirá para o Maranhão. A ala Micaela, que disputa a Universíade, em Pequim (China), tem chegada prevista para sexta-feira ao Brasil e poderá apresentar-se na próxima semana, no Rio. Barbosa prefere esperar até o último minuto para ter certeza que não ponderá contar com as três jogadoras titulares em suas posições. Isso porque Cintia e Alessandra podem recuperar-se a tempo de viajar para o Maranhão. Na Olimpíada de Sydney, por exemplo, Janeth juntou-se ao grupo 15 dias antes da estréia contra a Eslováquia. "Temos de estabelecer um prazo para elas voltarem. Vamos fazer isso durante a semana", conta o treinador. Janeth, com tendinite no joleho direito, é o caso mais preocupante. A jogadora tetracampeã da WNBA pelo Houston Comets - está fora dos playoffs desta temporada da - deve chegar ao Brasil terça-feira e passará por avaliação física. "Nosso primeiro objetivo é classificar para o Mundial e vamos para a Copa América com o que temos na mão", disse Barbosa, que apostará em novos talentos como as alas Fabiana, de 18 anos e 1,77 metro, Silvia Cristina, de 19 anos e 1,82 metro, e Iziane, de 19 anos e 1,81 metro. De acordo com ele, o torcedor é mal acostumado quando o assunto é a participação da seleção feminina em eventos internacionais. "Sempre se pensa em pódio. A cobrança é grande e espero que a gente conquiste o título da Copa também."