Basquete: seleção treina para Mundial A Seleção Brasileira Masculina de Basquete participará de um torneio amistoso em Rosário, na Argentina, de 11 a 13 de agosto, ao lado de Argentina, Uruguai e Venezuela. A competição servirá de preparação para o Mundial de indianápolis, nos Estados Unidos, de 29 de agosto a 8 de setembro. Em 9 de agosto, as Seleções de Uruguai e Argentina farão um amistoso em Córdoba. Os uruguaios estão sem treinador e, segundo fontes da Federação de Basquete daquele país, um técnico deverá ser designado de imediato para que a equipe comece a treinar o mais breve possível. No Mundial, os brasileiros comandados pelo técnico Hélio Rubens jogam a primeira fase contra as Seleções de Porto Rico, do Líbano e da Turquia. Copa América Juvenil - Na Venezuela, a Seleção Brasileira Masculina Juvenil estréia amanhã contra Porto Rico. Ainda na primeira fase os brasileiros enfrentam o Canadá e a própria Venezuela. De acordo com o regulamento, na primeira fase as equipes jogam entre si dentro de seu grupo. As duas primeiras colocadas de cada chave classificam-se para a fase semifinal.