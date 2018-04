Basquete: semifinal começa em Bauru De um lado um time com jogadores mais experientes, que são ou foram da seleção brasileira, comandado por Jorge Guerra, o Guerrinha, e com um estilo de jogo de precisão - o Tilibra/Copimax, de Bauru. Do outro, está uma equipe com mais volúpia, de jovens atletas dirigidos pelo técnico Aloisio Ferreira, o Lula - o COC/Ribeirão Preto. Bauru tem o mando da primeira partida contra Ribeirão na semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, que será definido em uma série melhor-de-cinco jogos, a partir de amanhã, às 20 horas, no ginásio Panela de Pressão. A outra semifinal vai reunir, a partir de sextas-feira, às 20 horas, Uniara/Fundesport e Unimed/Franca, em Araraquara. As séries seguem no fim de semana, com partidas em Franca e Ribeirão Preto, respectivamente os times que ficaram com o primeiro e segundo lugares na fase de classificação. Lula afirmou, hoje, que o próprio confronto entre as equipes na etapa inicial do torneio aponta para o equilíbrio. "Cada um dos times venceu a sua partida em casa", observa Lula, dizendo que conta com o "entusiasmo" de seus jogadores para tentar uma vaga na decisão. Bauru deve ter a base formada por Leandrinho, vanderlei, Jeffty, Brasília e Josuel. Ribeirão, sem Rodrigo Bahia, que cumpre uma suspensão, terá Nesinho, Alex, Renato, Tiago e Michel. Dia D - Os jogadores do Vasco terão prazo, até o dia 7, para o clube acertar todos os salários atrasados que deve ao basquete. O próximo compromisso da equipe, que venceu estadual, é o Nacional - o time poderá se desfazer caso não receba.