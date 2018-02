Basquete: semifinal vai para 5º jogo Depois de 15 dias de confusão, foi decidido nesta quarta-feira o impasse entre Flamengo e Universo/AjAx, pela semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete: os dois times disputarão a quinta e última partida da série melhor-de-cinco sexta-feira, às 18 horas, no Rio de Janeiro. Nesta quarta, o Superior Tribunal da Justiça Desportiva negou o pedido do Flamengo ? que queria a anulação da quarta partida, que dava a vitória e o empate da série ao Universo em 2 a 2 ? por unanimidade: 6 a 0. A Unit/Uberlândia é a primeira finalista da competição.