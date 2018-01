Basquete: semis do Paulista nesta 4ª As quatro equipes que disputarão as semifinais em melhor-de-cinco do Campeonato Paulista Masculino de Basquete estão finalizando os treinos para a disputa por vagas na final. Nesta quarta-feira, COC/Ribeirão Preto e UniFMU/Paulistano fazem o primeiro jogo de sua série às 19h30, em São Paulo (com transmissão da ESPN Brasil). A equipe de Ribeirão Preto, tricampeã paulista, chega novamente como favorita ao título. O time comandado por Aloísio Ferreira, o Lula, foi o líder na fase classificatória e está com o time titular novamente completo. "O Nezinho (armador) não disputou as quartas-de-final porque estava com dores no joelho, mas está de volta. Não totalmente recuperado, mas com 90% das condições. Desta vez o desfalque é o Neto, juvenil, que terá de passar por cirurgia no joelho. Mas não vou ficar me queixando", afirma Lula. A outra série semifinal começa na quinta-feira, entre Petrocrystal/Franca e Limeira, às 20 horas, também com transmissão da ESPN Brasil.