Basquete sonha agora com final olímpica A seleção brasileira feminina de basquete desembarcou na manhã desta terça-feira em São Paulo, depois de conquistar o título do Torneio Pré-Olímpico em Culiacán, no México. Classificado para os Jogos de Atenas, em 2004, o Brasil sonha agora em disputar a final da próxima Olimpíada. A conquista da vaga para Atenas veio com a vitória sobre Cuba, por 90 a 81, domingo, no México. Na chegada da delegação, ainda no aeroporto, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime ?Grego? Bozikis, anunciou os planos para a seleção feminina. ?Tínhamos obrigação de conseguir a classificação. Agora, vamos trabalhar para disputar a final olímpica, que é o nosso objetivo?, disse o dirigente, lembrando que o Brasil ficou com a medalha de bronze na Olimpíada de Sydney, em 2000.