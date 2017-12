Basquete: SP terá mais clubes no Nacional Está fechada a lista das 16 equipes que garantiram vagas para o 15º Campeonato Nacional Masculino de Basquete, a partir de 25 de janeiro. O torneio de 2004 terá a presença de sete Estados e do Distrito Federal (o investimento do grupo universitário Salgado Filho permitiu a criação de times em vários locais, que levam os nomes Universo e Unit). São Paulo terá a participação de seis clubes e o Distrito Federal de uma. Os demais Estados são Rio (3), Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul (1), Santa Catarina (1), Paraná (1) e Goiás (1). Se o critério permite que times de todos os Estados disputem o Nacional, também prejudica São Paulo, que tem o campeonato mais tradicional do País e mais de seis times competitivos. Estão classificados o COC/Ribeirão Preto, atual campeão brasileiro, Franca Basquete, Corinthians/Mogi, Paulistano/UniFMU, Uniara/Araraquara e Habib?s/Casa Branca, de São Paulo; Universo/Campos, Flamengo e Tijuca/Del Valle, do Rio; Unit/Uberlândia e Universo/Minas, de Minas Gerais; Ulbra/Canoas, do Rio Grande do Sul; Blumenau, de Santa Catarina; Londrina Basquete, do Paraná; Universo/Ajax, de Goiás; e o Universo/DF, campeão da 7ª Supercopa Brasil. Franca, o time que mais títulos nacionais ganhou desde 1990 - 6 das 14 edições - foi o último paulista a obter a vaga no Nacional, segunda-feira, ao fechar o playoff das quartas-de-final do Paulista no quinto jogo da série contra Winner/Limeira (104 a 82). Os quatro semifinalistas do Paulista se enfrentam, em nova série melhor-de-cinco, a partir do dia 4 de janeiro, com a partida entre Corinthians/Mogi e Franca BC, às 18 horas, em Mogi das Cruzes (SP). A outra série será aberta no dia 5, às 20h30, em Araraquara (SP), com a partida entre Uniara e COC/Ribeirão Preto. Feminino - A CBB também confirmou, nesta terça-feira, a tabela da fase semifinal do 6º Campeonato Nacional Feminino. O primeiro jogo será dia 3 de janeiro, às 21 horas, entre Black&Decker/Uberaba e Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos. No dia 4, às 20h30, começa a série melhor-de-cinco entre São Caetano e Unimed/Americana, em São Caetano. "Mantivemos os treinos enquanto esperávamos o adversário. Só vamos ter folga no Natal, dia 26 recomeçamos as atividades, agora focados em Uberaba", afirma o técnico Antônio Carlos Vendramini, de Ourinhos, a primeira equipe a obter classificação e favorita ao título.