Basquete: Sport Recife vence a primeira O Sport Recife venceu, nesta terça-feira, pela primeira vez no Nacional Feminino de Basquete. No interior paulista, o time pernambucano ganhou do Marília, por 61 a 49, e teve Tayara como destaque, que marcou 20 pontos no jogo. Com uma vitória em cinco partidas, o Sport ocupa a sexta colocação. Também no interior de São Paulo, o Catanduva massacrou o Goiás por 112 a 72. Com o resultado positivo, a equipe paulista subiu para a vice-liderança do nacional, com três vitória e uma derrota. As goianas seguem sem vencer na competição após quatro jogos.