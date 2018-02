Basquete Sub-17 é bronze no Uruguai A Seleção Brasileira Masculina de Basquete da categoria Sub-17 derrotou a Venezuela por 88 a 83, neste sábado à noite, e ficou com o bronze no Campeonato Sul-Americano, disputado na cidade de Piriápolis, no Uruguai. Na decisão do título, a Argentina venceu o Uruguai, por 86 a 61, e levou o bicampeonato. O pivô brasileiro Renan Leichtweis foi o cestinha da partida, com 28 pontos e 11 rebotes. Além disso, o Brasil teve dois jogadores eleitos entre os melhores da competição. O ala Bruno Ferreira foi o primeiro colocado nos rebotes com 53 e o terceiro cestinha com 109 pontos. O pivô Renan foi o segundo nos rebotes com 52 e quarto cestinha com 94 pontos.